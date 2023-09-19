



Модельер рассказал, как создать стильный осенний образ

Известный украинский модельер Андре Тан поделился советом о том, как создать стильный осенний образ.



Для начала он посоветовал вспомнить об основе.



"Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом", - посоветовал он.



По слова модельера, не стоит также бояться текстур и разных материалов. В частности, можно сочетать кожу, замшу, шерсть и хлопок, чтобы выглядеть стильно и быть в тренде.







Еще одним важным фактором являются аксессуары. По словам Тана, они помогают создать уникальный образ. Например, он советует добавить шарф, шапку или шляпу, а также украшения.







"Подбирайте уместную обувь. Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много", - посоветовал модельер.









