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Мизулина решилась на отчаянный перформанс
10.02.2024 23:30 MIGnews.com

Мизулина решилась на отчаянный перформанс

Запаковавшись к кожу, и будучи явно в “измененном состоянии сознания”, Екатерина Мизулина решилась на псевдоисполнение хита Фредди Меркьюри “The Show Must Go On”.

Забыла главная доносчица России только об одном - теперь это пропаганда ЛГБТ. А это в России уже приравняли к экстремизму. 



 

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