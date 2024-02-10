Мизулина решилась на отчаянный перформанс
Запаковавшись к кожу, и будучи явно в “измененном состоянии сознания”, Екатерина Мизулина решилась на псевдоисполнение хита Фредди Меркьюри “The Show Must Go On”.
Забыла главная доносчица России только об одном - теперь это пропаганда ЛГБТ. А это в России уже приравняли к экстремизму.
Этой ,явно обкуренной ,никто не сказал , что великий Фредди Меркури не той ориентации, что разрешена в Фашисии ?— Ольга🇩🇪💛💙Безумцы в очередь и нах (@lass_mich_reden) February 8, 2024
И почему не под балалайку? pic.twitter.com/E6kLfO5zo9