



Мизулина решилась на отчаянный перформанс

Запаковавшись к кожу, и будучи явно в “измененном состоянии сознания”, Екатерина Мизулина решилась на псевдоисполнение хита Фредди Меркьюри “The Show Must Go On”.



Забыла главная доносчица России только об одном - теперь это пропаганда ЛГБТ. А это в России уже приравняли к экстремизму.