



Мир моды потерял икону: умерла супермодель Татьяна Патитц

На 57-м году жизни скончалась супермодель, популярная в 80-х и 90-х Татьяна Патитц.



По словам ее агента, причиной смерти оказался рак груди.



"Татьяна скончалась сегодня утром в Калифорнии. Причиной смерти стал рак груди", — сообщила корреспонденту Insider агент Коринн Николас.



У модели остались сын, сестра и родители. Агентство Model CoOp, с которым она сотрудничала, также подтвердили новость о ее смерти.



"Скончалась наша красавица Татьяна Патитц. Карьера Татьяны в индустрии моды стоит особняком благодаря ее работе с Патриком Демаршелье, Хербом Ритцем и Питером Линдбергом", — сказано в заявлении агентства.



"Сегодня индустрия моды потеряла икону", - сказано в еще одном посте агентства, где процитировали Анну Винтур, сказавшую, что Патитц всегда была "европейским символом шика".



Патитц родилась в Гамбурге, выросла в Швеции, где и начала свою модельную карьеру в 1983 году. Фотограф Питер Линдберг помог ей продвинуться по карьерной лестнице, особенно, благодаря знаменитой фотографии 1988 года "Белые рубашки: шесть супермоделей, Малибу". В январе 1990 года он сфотографировал модель для обложки британского Vogue.Джордж Майкл увидел выпуск британского глянцевого журнала и снял Патитц в своем музыкальном клипе на песню "Freedom '90".Позже она начала ходить по самым большим подиумам мира. Патитц работала с Perry Ellis, Valentino, Fendi, Donna Karan, Chanel и другими модными домами. Также она была музой Готье.