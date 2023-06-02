



Министр просвещения РФ подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом.



“До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение”, – цитирует слова министра ТАСС.



Кравцов также сообщил, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.



В декабре 2022 года Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 2023 года заработает система “белого” интернета, в рамках которой школьники получат доступ к социальным сетям и мессенджерам, содержание которых будет соответствовать “российским ценностям”.

