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02.06.2023 20:00 Наталья Богинская

Министр просвещения РФ подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом.

“До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение”, – цитирует слова министра ТАСС.

Кравцов также сообщил, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.

В декабре 2022 года Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 2023 года заработает система “белого” интернета, в рамках которой школьники получат доступ к социальным сетям и мессенджерам, содержание которых будет соответствовать “российским ценностям”.
 

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