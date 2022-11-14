



Министерство абсорбции: с 1 сентября из РФ репатриировались 9000 человек

Министерство абсорбции и интеграции Израиля предоставило данные о новых репатриантах последнего период из стран бывшего СССР.



Были предоставлены следующие данные:



“С 1 сентября 2022 года из России репатриировались 8768 человек, из Украины – 1091, из Беларуси – 448.

Кроме того насчитывается около 7000 человек, имеющих право на репатриацию, которые еще не изменили свой статус после прибытия в Израиль в качестве туристов (большинство из них из России)".



Отмечается, что поток репатриантов и потенциальных репатриантов, а также возвращающихся граждан Израиля из России значительно вырос после объявления в РФ "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года.