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Министерство абсорбции: с 1 сентября из РФ репатриировались 9000 человек
14.11.2022 12:18 Наталья Богинская

Министерство абсорбции: с 1 сентября из РФ репатриировались 9000 человек

Министерство абсорбции и интеграции Израиля предоставило данные о новых репатриантах последнего период из стран бывшего СССР.

Были предоставлены следующие данные:

“С 1 сентября 2022 года из России репатриировались 8768 человек, из Украины – 1091, из Беларуси – 448. 
Кроме того насчитывается около 7000 человек, имеющих право на репатриацию, которые еще не изменили свой статус после прибытия в Израиль в качестве туристов (большинство из них из России)".

Отмечается, что поток репатриантов и потенциальных репатриантов, а также возвращающихся граждан Израиля из России значительно вырос после объявления в РФ "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года.

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