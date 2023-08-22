



Миллионер уличил невесту в измене перед 150 гостями помолвки

64-летний жених, Массимо Сегре, пригласил 150 гостей на роскошный прием в свой особняк в Турине, Италия , чтобы отпраздновать предстоящую свадьбу с 47-летней Кристиной Сейманди, сообщает The Sun.



Но вместо трогательного признания в любви, которого все ждали, Массимо лишил всех дара речи, когда обвинил свою невесту в измене.



На неловких кадрах, снятых одним из гостей, видно, как толпа чувствует себя некомфортно, когда жених произносит свою речь.



Массимо сказал: “Я хочу дать Кристине свободу любить. В частности, полюбить другого человека, известного юриста, о котором она явно заботится больше, чем обо мне. Дорогая Кристина, я знаю, как сильно ты влюблена в него морально и сексуально. А я знаю, что до него у вас были отношения со знакомым промышленником”.



Будущая невеста выглядела шокированной, неловко глядя на гостей.



Жених продолжил: “Не думайте, что мне приятно выглядеть перед всеми вами рогоносцем. Кристина так хорошо говорит правду, что я не мог оставить ее одну, чтобы рассказать о причине, по которой я заканчиваю [нашу] совместную жизнь сегодня вечером. Это банальная история измены, даже добрачной. Я так разочарован, у меня разбито сердце”.



В заключение жених говорит своей партнерше, чтобы она поехала на Миконос со своим возлюбленным, поскольку за отдых уже заплачено, прежде чем уйти со сцены.



В письме директору новостной программы Zona Bianca TV Кристина сообщила, что ее бывший жених совершил акт “психологического насилия” и “тщательно спланировал свою месть”.



Она добавила, что ценное кольцо с сапфиром, подаренное ей мамой Массимо, “таинственно исчезло” за 15 дней до вечеринки.



Не состоявшаяся невеста будет подавать в суд за “репутационный ущерб”.



Кроме того, бывший партнер обвинил Кристину в том, что она забрала почти 600 000 фунтов стерлингов с общего банковского счета пары.



