



Мэрию Иркутска попросили снять с драмтеатра баннер с буквой Z

В Иркутске представители театрального сообщества дважды обращались в мэрию города с просьбой убрать баннер с буквой Z с фасада Иркутского драматического театра, поскольку из-за него здание забрасывали тухлыми яйцами и зеленкой. Об этом “Иркутскому блогу” сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, письма в администрацию отправляли анонимно, мэрия их проигнорировала.



Авторы обращения отметили, что здание театра является визитной карточкой города. В апреле 2022 года администрация разместила на нем баннер в знак поддержки российского вторжения в Украину. После этого, утверждают авторы письма, ввиду “неоднозначного отношения” некоторых жителей города к войне баннер подвергся “обстрелу” тухлыми яйцами и зеленкой, в результате чего пострадала не только вывеска, но и фасад здания.



“Театр находится вне политики. Он не должен быть рекламным щитом, политической трибуной или мишенью для тухлых яиц. Театр должно и нужно обезопасить от подобных инцидентов, изолировать его от политики и открыть его лик городу. Театр должен оставаться театром”, – говорилось в обращении.



В своем письме представители театрального сообщества также отметили, что баннер первоначально был размещен вопреки действующим правилам города, поскольку в Иркутске на объектах культурного наследия нельзя размещать рекламу, за исключением афиш. На основании этого авторы обращения попросили мэрию снять баннер и провести проверку по факту его размещения.