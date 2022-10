Меган Маркл обвинили во лжи

Супруга принца Гарри Меган Маркл влипла в очередной скандал.

По данным Daily Mail, она выпустила очередной подкаст Archetypes, в котром вспомнила о своей работе в игровом шоу "Сделка или нет".

"Мне не нравилось, что меня заставляли быть красоткой и только. Тогда мою личность сводили только к типажу "бимбо"... У них было очень шаблонное представление о том, как именно мы должны выглядеть. Это было исключительно о нашей красоте", — пожаловалась она.

По словам Меган, участниц заставляли подкладывать вату в бюстгальтеры, а также использовать разные средства для макияжа и автозагара.

Meghan Markle: I was ‘reduced to a bimbo’ while on 'Deal or No Deal' https://t.co/MbqLgVMIDV pic.twitter.com/5S4PaV86Yx