



Меган Маркл обвинили во лжи

Супруга принца Гарри Меган Маркл влипла в очередной скандал.

По данным Daily Mail, она выпустила очередной подкаст Archetypes, в котром вспомнила о своей работе в игровом шоу "Сделка или нет".

"Мне не нравилось, что меня заставляли быть красоткой и только. Тогда мою личность сводили только к типажу "бимбо"... У них было очень шаблонное представление о том, как именно мы должны выглядеть. Это было исключительно о нашей красоте", — пожаловалась она.

По словам Меган, участниц заставляли подкладывать вату в бюстгальтеры, а также использовать разные средства для макияжа и автозагара.

Meghan Markle: I was ‘reduced to a bimbo’ while on 'Deal or No Deal' https://t.co/MbqLgVMIDV pic.twitter.com/5S4PaV86Yx — New York Post (@nypost) October 18, 2022

Ее слова задели бывшую коллегу по шоу Клаудию Джордан. Знаменитость обвинила Маркл во лжи.

"На шоу "Сделка или нет", к нам никогда не относились, как к дурочкам. У нас появилось так много возможностей благодаря этому шоу. Если девушки просто приходили ради денег – они получали чек и не более. Но если вы появляетесь и используете свои моменты, нет никаких ограничений на то, что вы можете сделать с этой возможностью ", — отметила она.

По словам Клаудии, такой комментарий она дала не ради того, чтобы напасть на Маркл, а чтобы защитить людей, которые работали над шоу.

"Я годами защищала эту женщину в СМИ. И я все еще буду это делать, но я просто не хочу никаких недоразумений по поводу отношений на съемочной площадке "Сделка или нет". И я хочу защитить ведущего Хоуи Мандела, который был добр и уважителен ко всем 26 из нас", — добавила она.