



Маск влип в новый скандал из-за заявления об Украине

Американский миллиардер Илон Маск оскандалился заявлением о Революции Достоинства в Украине, назвав это событие "государственным переворотом".



Об этом он написал в Twitter.



"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - сказал Маск.



Предприниматель уже неоднократно влипал в скандалы из-за его заявлений относительно Украины. Недавно он обвинил замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд "в разжигании войны" в Украине.