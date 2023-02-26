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Маск влип в новый скандал из-за заявления об Украине
26.02.2023 11:34 Алина Груднева

Маск влип в новый скандал из-за заявления об Украине

Американский миллиардер Илон Маск оскандалился заявлением о Революции Достоинства в Украине, назвав это событие "государственным переворотом".

Об этом он написал в Twitter.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - сказал Маск.

Предприниматель уже неоднократно влипал в скандалы из-за его заявлений относительно Украины. Недавно он обвинил замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд "в разжигании войны" в Украине.

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