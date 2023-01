Маск предостерег США от помощи Украине в наступлении на Крым

Генеральный директор компаний SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск предупредил США о последствиях оказания помощи Украине в нанесении ударов по Крыму. Он прокомментировал в Twitter статью, опубликованную изданием The New York Times.



Илон Маск ответил на публикацию южноамериканского предпринимателя Дэвида Сакса, соучредителя венчурного фонда Craft Ventures, который назвал попытки США атаковать российские объекты в Крыму "безумно рискованными". Владелец Twitter разделил его мнение, нарвавшись на критику в социальной сети.



"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал он.



I am super pro Ukraine, but relentless escalation is very risky for Ukraine and the world — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2023

Украинский дипломат Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии, раскритиковал заявление Илона Маска."Украина освобождает украинские земли? О, нет! Как смеют они готовиться к этому", – написал он.Журналист The New York Times Пол фон Зильбауэр присоединился к критике, напомнив, что "Россия захватила часть Украины силой".Илон Маск неоднократно выступал против эскалации войны в Украине. В октябре он предложил провести на оккупированных Россией территориях референдумы, чтобы окончить противостояние. Миллиардер также повторил позицию президента РФ Владимира Путина, что Крым был "подарен" Украине генеральным секретарем СССР Никитой Хрущевым.18 января The New York Times написал , что США готовы помочь Украине наносить удары по оккупированному Крыму. По словам источников, администрация американского президента Джо Байдена готова пойти на такие меры, несмотря на риск эскалации конфликта. Власти США уже не уверены, что Россия решит применить ядерное оружие в случае таких ударов, в то же время военная поддержка должна укрепить позицию Украины на переговорах.