



Маск предостерег США от помощи Украине в наступлении на Крым

Генеральный директор компаний SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск предупредил США о последствиях оказания помощи Украине в нанесении ударов по Крыму. Он прокомментировал в Twitter статью, опубликованную изданием The New York Times.



Илон Маск ответил на публикацию южноамериканского предпринимателя Дэвида Сакса, соучредителя венчурного фонда Craft Ventures, который назвал попытки США атаковать российские объекты в Крыму "безумно рискованными". Владелец Twitter разделил его мнение, нарвавшись на критику в социальной сети.



"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал он.



I am super pro Ukraine, but relentless escalation is very risky for Ukraine and the world — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2023