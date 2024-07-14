



Маск: меня тоже пытались убить

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал покушение на Дональда Трампа, кандидатуру которого он поддерживает на предстоящих выборах.



По словам предпринимателя, на него также совершалось покушение, при чем, дважды.



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"Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня", - сообщил он в соцсети Х.



По словам Маска, вооруженные подозреваемые были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

