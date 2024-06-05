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Май-2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений | Фото: pixabay.com
05.06.2024 21:17 Mignews

Май-2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений

Май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, констатировал Европейский центр по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S).
 
12-й месяц подряд средняя глобальная температура достигает рекордного значения за каждый соответствующий месяц.

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Глобальная средняя температура в мае 2024 года была на 0,65 °C выше средней за 1991-2020 годы и на 1,52 °C выше средней за период 1850-1900 годов до индустриального периода.
 
По информации климатологов, средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (июнь 2023 года – май 2024 года) является самой высокой за всю историю наблюдений. На 0,75 °C выше среднего показателя 1991-2020 гг. и на 1,63 °C выше среднего показателя доиндустриального периода 1850-1900 гг.
 
По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная средняя пригрунтовая температура с 2024 по 2028 год будет колебаться в пределах на 1,1-1,9 градуса выше, чем в начале индустриальной эры.
 
Как сообщал Mignews.ua, согласно прогнозам синоптиков, лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла.
 

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