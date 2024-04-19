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Лолита рассказала о реакции Пугачевой на скандал с "голой вечеринкой"
19.04.2024 18:34 Алина Груднева

Лолита рассказала о реакции Пугачевой на скандал с "голой вечеринкой"

Известная певица Лолита Милявская подверглась жесткой критике со стороны примадонны Аллы Пугачевой из-за участия в "голой вечеринке", которую организовала блогерша Настя Ивлеева.

В этом она призналась в одном из выпусков программы Ксении Собчак по случаю юбилея примадонны.

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"После "голой" вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги", - рассказала Лолита.
 

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