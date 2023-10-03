



Легенда рок-н-ролла отложил концертный тур: названа причина

Легендарный музыкант Брюс Спрингстин отложил концертный тур до 2024 года из-за язвы.



Артист уже неоднократно откладывал концерты из-за проблем со здоровьем.



Легенда рок-н-ролла страдает от язвы желудка и тонкой кишки. До конца года Спрингстину назначили лечение, и лишь после этого он сможет вернуться на сцену.



"Брюс Спрингстин продолжал неуклонно выздоравливать от язвенной болезни в течение последних нескольких недель и продолжит лечение до конца года по рекомендации врача. Принимая это во внимание и из соображений предосторожности, все оставшиеся даты тура Брюса Спрингстина и The E Street Band в 2023 году будут перенесены на 2024 год", - сказано в заявлении рок-группы.



Сам Брюс поблагодарил поклонников и друзей за добрые пожелания и поддержку.