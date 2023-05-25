



Ламу из Италии занесли в Книгу Гиннеса за рекордный прыжок

Лама итальянского фермера побила мировой рекорд, совершив скачок высотой 1,3 метра. Об этом свидетельствует запись в Книге рекордов Гиннесса.



Хозяин ламы по имени Боатенгу де Оро привел животное на съемки итальянского телешоу Lo Show Dei Record, чтобы побить предыдущий рекорд, но лама этого не смогла сделать, вероятнее всего, нервничала из-за видеокамеры и толпы людей.



Однако через несколько дней судья Книги рекордов Гиннеса посетил родную ферму ламы, чтобы еще раз попытаться зарегистрировать новый рекорд. Там Боатенг де Оро смог перепрыгнуть палку на высоте 1,3 метра.