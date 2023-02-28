



Курьез: Полицейский принял птичий помет за шпионский воздушный шар

Голландский офицер полиции в Бокстеле рассказал в социальных сетях о забавном моменте во время патрулирования города Северный Брабант, сообщает NL Time. Полицейский подумал, что местность стала объектом международного шпионажа, но все оказалось намного проще.



“Во время моего наблюдения я увидел подозреваемый “шар-шпион” над моим районом”, — написал полицейский.



“Я решил продолжать следить за воздушным шаром, и вскоре стало ясно, что он завис над районом Селиссена”, — добавил он. Полицейский решил остановить свою машину на Ван-Бекстрат, чтобы провести расследование.



Как только он вычистил птичий помет с лобового стекла, предполагаемый шпионский шар больше не был виден, пошутил он. “Бокстель в безопасности!”



