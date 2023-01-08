Культовое платье принцессы Дианы выставят на аукцион
Культовое бархатное платье принцессы Дианы фиолетового цвета от Виктора Эдельштейна выставят на продажу на аукционе Sotheby's.
Торги состоятся 27 января в Нью-Йорке. Лот уже разместили на официальном сайте.
Это платье с жесткой юбкой в форме тюльпана известно многим благодаря фотосессии для Vanity Fair, в которой принцесса снялась в 1997 году. В нем же она позировала для портрета.
Этот наряд последние годы находился в частной коллекции. Предполагаемая цена, за которую его продадут, - 120 тысяч долларов.
'Princess Diana’s Iconic Ball Dress Could Fetch $120,000' https://t.co/OhA1UX8cWA— WhatSellsBest.com (@WhatSellsBest) January 7, 2023