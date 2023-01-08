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Культовое платье принцессы Дианы выставят на аукцион
08.01.2023 07:10 Алина Груднева

Культовое платье принцессы Дианы выставят на аукцион

Культовое бархатное платье принцессы Дианы фиолетового цвета от Виктора Эдельштейна выставят на продажу на аукционе Sotheby's.

Торги состоятся 27 января в Нью-Йорке. Лот уже разместили на официальном сайте.

Это платье с жесткой юбкой в ​​форме тюльпана известно многим благодаря фотосессии для Vanity Fair, в которой принцесса снялась в 1997 году. В нем же она позировала для портрета.

Этот наряд последние годы находился в частной коллекции. Предполагаемая цена, за которую его продадут, - 120 тысяч долларов. 

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