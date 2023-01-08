



Культовое платье принцессы Дианы выставят на аукцион

Культовое бархатное платье принцессы Дианы фиолетового цвета от Виктора Эдельштейна выставят на продажу на аукционе Sotheby's.



Торги состоятся 27 января в Нью-Йорке. Лот уже разместили на официальном сайте.



Это платье с жесткой юбкой в ​​форме тюльпана известно многим благодаря фотосессии для Vanity Fair, в которой принцесса снялась в 1997 году. В нем же она позировала для портрета.



Этот наряд последние годы находился в частной коллекции. Предполагаемая цена, за которую его продадут, - 120 тысяч долларов.