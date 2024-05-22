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Кто передал герою "Друзей" кетамин: найдены преступники
22.05.2024 15:52 Алина Груднева

Кто передал герою "Друзей" кетамин: найдены преступники


В Лос-Анджелесе полиция поймала преступников, которые могли накачать героя популярного сериала "Друзья" кетамином.

По данным TMZ, полиция при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Почтовой службы США проводит расследование из-за смерти актера Мэттью Перри. 

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Следствие пытается выяснить, как Перри получил кетамин, из-за воздействия которого умер. По словам иточников, расследование идет уже несколько месяцев. Тот факт, то коллеги употребляли запрещенное вещество, не пролило свет на историю.

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