



Кто передал герою "Друзей" кетамин: найдены преступники



В Лос-Анджелесе полиция поймала преступников, которые могли накачать героя популярного сериала "Друзья" кетамином.



По данным TMZ, полиция при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Почтовой службы США проводит расследование из-за смерти актера Мэттью Перри.



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Следствие пытается выяснить, как Перри получил кетамин, из-за воздействия которого умер. По словам иточников, расследование идет уже несколько месяцев. Тот факт, то коллеги употребляли запрещенное вещество, не пролило свет на историю.