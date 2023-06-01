



Кронпринц Иордании официально женился: видео

В четверг, 1 июня, наследный принц Иордании Хусейн официально связал себя узами брака с саудовским архитектором Раджвой Аль-Саиф.



На церемонии бракосочетания присутствовали международные высокопоставленные лица.



Свадьба проходила во дворце Захран. Гости аплодировали и кричали поздравления, когда 28-летний кронпринц надевал кольцо на палец своей невесте.



Традиционная и крайне сдержанная церемония проходила под открытым небом в саду. Вокруг иорданской столицы были установлены экраны и площадки, чтобы граждане могли наблюдать за тем, как королевская чета приносит брачные клятвы.



Празднование свадьбы, куда приглашены более 1700 гостей, состоится в резиденции королевского двора Мадареб Бани Хашем. Прием будет вести король Абдалла II и королева Рания, а также родители невесты.

חתונה מלכותית: יורש העצר הירדני, הנסיך חוסיין, מתחתן עם בחירת ליבו רג'ווה בארמון זהראן ברבת עמון. הכלה הגיעה לארמון בליווי אחיו של יורש העצר. בין האורחים – ויליאם וקייט, ג'יל ביידן ובתה אשלי@GalAharonovich pic.twitter.com/KGGdz6XY0K — כאן חדשות (@kann_news) June 1, 2023