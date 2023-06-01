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Кронпринц Иордании официально женился: видео
01.06.2023 19:02 Алина Груднева

Кронпринц Иордании официально женился: видео

В четверг, 1 июня, наследный принц Иордании Хусейн официально связал себя узами брака с саудовским архитектором Раджвой Аль-Саиф.

На церемонии бракосочетания присутствовали международные высокопоставленные лица.

Свадьба проходила во дворце Захран. Гости аплодировали и кричали поздравления, когда 28-летний кронпринц надевал кольцо на палец своей невесте.

Традиционная и крайне сдержанная церемония проходила под открытым небом в саду. Вокруг иорданской столицы были установлены экраны и площадки, чтобы граждане могли наблюдать за тем, как королевская чета приносит брачные клятвы.

Празднование свадьбы, куда приглашены более 1700 гостей, состоится в резиденции королевского двора Мадареб Бани Хашем. Прием будет вести король Абдалла II и королева Рания, а также родители невесты.


 

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