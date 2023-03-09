



Крестным дочери Принца Гарри стал американский актер

Принц Гарри и Меган Маркл провели крещение своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, которой в июне 2023-го исполнится два года. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на представителей Гарри и Меган.



Церемония состоялась 3 марта в доме герцогов Сассекских в Монтесито, в Калифорнии.



"Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса, преподобным Джоном Тейлором", – сообщила пресс-служба герцогов.



Источник утверждает, что королю Великобритании Чарльзу ІІІ, королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон были отправлены приглашения на крещение внучки и племянницы соответственно. Однако они его не посетили.



Крестным отцом девочки стал известный американский актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Тайлер Перри, который является близким другом Меган Маркл. Зрители могут знать его по ролям в фильмах "Не смотрите наверх" (2021), "Исчезнувшая" (2014), "Власть" (2018) и другим.



Сообщается, что актер прибыл на церемонию с госпел-хором из 10 человек, который исполнил песню Oh Happy Day и This Little Light of Mine. Последняя звучала на свадьбе Меган и Гарри.



Кого скандальные герцоги выбрали на роль крестной мамы для своей дочери – неизвестно.



Также журналисты пишут, что на вечеринке в честь крестин присутствовало около 20-30 человек. Старший ребенок принца Гарри и Меган Маркл Арчи развлекал публику танцами с сестрой.



