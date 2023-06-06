



Кожаные сумки от бренда "Верфь" в модном цвете VIVA MAGENTA

Pantone Color Institute вот уже 23 года подряд определяет оттенок, который задает модные тренды в дизайне на ближайший год. При выборе цвета эксперты анализируют данные из самых разных сфер жизни, как например, культура, промышленность, спорт и т.д., а также принимают во внимание психологию цвета.



В этом году таким цветом стал один из самых дерзких оттенков красного - Viva Magenta. Этот цвет балансирует на грани теплого и холодного, он одинаково прекрасен в ярком глянце и приглушенном бархате, а главнее, он не требует серьезного вмешательства в ваш гардероб, так как более чем идеален именно для аксессуаров.







Лори Прессман, вице-президент Pantone Color Institute, охарактеризовала цвет Viva Magenta как "Напористый, но без агрессии, как сжатая в кулак рука, на которую надета бархатная перчатка".



Безупречным называют сочетание Viva Magenta с такими родственными оттенками как малиновый, розовый, красный и алый, более смелым и впечатляющим можно назвать сочетание с разными оттенками фиолетового, а пастельные, светло-серые и голубые цвета в сочетании с Viva Magenta сделают ваш образ стильным и элегантным.







Водите это цвет в свой гардероб постепенно, и начните с качественной, тщательно продуманной и удивительно удобной сумочки от бренда «Верфь»: https://werfbag.com/collections/viva-magenta-collection



«Верфь» - это качественные материалы, внимание к деталям, необычные функциональные находки и оптимальные решения. Это изделия из натуральной кожи, ручная сборка и пожизненная гарантия.



Миниатюрная, но идеально сконструированная сумочка Shell может похвастаться четырьмя внутренними, тремя внешними и одним потайным карманом. А заодно и кокетливым брелоком-рыбкой, напоминающей о море.



Сумочка Mussel, напоминающая по форме мидию, обладает одним отделением и тремя кармашками. Ее можно носить как в варианте кросс-боди, так и на поясе. В любом случае, она оставляет ваши руки свободными.







Рюкзачк Dolphin – это не только модная, но и крайне функциональная сумка, позволяющая вместить все необходимое включая бутылку с водой и сохраняющая свою форму даже при довольно значительных нагрузках.



Любите положить в сумку побольше необходимых мелочей, тогда ваш выбор – сумка Vela (парус – исп.). Кроме фактурной кожи двух оттенков и модной современной формы сумка отличается особым дизайном застежки, позволяющей открыть сумку пошире и найти в ее недрах все, чем вы запаслись.







Легкий минмалистичный клатч Breeze легко вместит несколько самых необходимых вещей, позволит носить себя в руках на плече или подмышкой и, разумеется, сделает ваш образ максимально стильным



Удобный кошелек Zipper с двумя отделениями для купюр, четырьмя отделениями для карточек, кармашком для мелочи на кнопке и еще двумя потайными кармашками станет вашем любимцем и обязательно будет полн хрустящих купюр.







"WERF" — это уникальное сочетание стиля, качества, функциональности и уважения к традициям. Они предлагают каждому клиенту возможность найти идеальные аксессуары для повседневной жизни. Добро пожаловать на "WERF", фундамент которого основан на качествах, необходимых как на море, так и на суше!



https://werfbag.com/collections/viva-magenta-collection



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