



Ковидные пляски: в каком состоянии снимали знаменитую сцену из сериала Уэнсдэей

На просторах интернета то и дело всплывает танец в исполнении Дженны Ортега и его версии от пользователей. И недавно актриса призналась, что не только стала автором хореографии, но и снималась в сцене, получив положительный результат теста на Covid-19.



“Это был мой первый день с Covid, поэтому было ужасно снимать. Я чувствовала, что меня сбила машина и маленький гоблин залез в горло и царапал стенки. В перерывах мне давали лекарства.” – прокомментировала Ортега, что вызвало бурю эмоций у зрителей.



Создатель сериала Майлз Миллар поспешил их успокоить:



“У нас были чрезвычайно строгие протоколы по коронавирусу, которые действовали на протяжении всего танца, – заявил он изданию The Hollywood Reporter, – У Дженны был отрицательный результат за день до этого, и только потом пришел положительный тест. И как только об этом стало известно, ее выпроводили со съемочной площадки и отправили в карантин, я думаю, дней на десять”.

