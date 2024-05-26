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Кот Ученый живет в Вермонте
26.05.2024 00:30 MIGnews.com

Кот Ученый живет в Вермонте

Университет штата Вермонт удостоил “особой почетной степени” кота, как первого в школе “доктора литературоведения”. Дело в том, что животное очень часто посещало университетский кампус Каслтона.

В соцсетях учебного заведения знали, что кота зовут Макс, он живет со своими хозяевами на Семинари-стрит и “много лет был любимцем в Каслтоне”.

Указывается, что кот получил степень за “охоту на мышей и популярность среди студентов”.

Четырехлапого ученого часто можно встретить “общающимся с друзьями за пределами Ливенворта”, говорится в сообщении. Студенты приходят в восторг, когда видят его.

“При оглушительном одобрительном мурлыкании со стороны профессорско-преподавательского состава Попечительский совет коллегии штата Вермонт присвоил Максу Доу престижное звание доктора литературоведения со всеми привилегиями”, — сказали в университете.


 

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