



Космический виски: Mystic Galactic будет выдерживать напиток за пределами Земли

Американский производитель бурбона Mystic Galactic решил проэкспериментировать и отправить партию виски в космос на год, чтобы он там выдерживался. Об этом пишет Robb Report.



Одна бутылка такого виски стоит $75 тысяч, а чтобы сделать его еще более “редким и исключительным”, обожженные дубовые бочки емкостью более 200 литров укрепят титановыми обручами и отправят за пределы Земли. По словам владельца бренда Mystic Farm Джонатана Блитца, такая космическая миссия требует тщательной подготовки, потому что, если бочки плохо закрепят, они могут привести к катастрофе на корабле.



Также Mystic Farm выпустит NFT-версию “космического” виски – примерно 1 000 цифровых бутылок, тоже по 75 тысяч долларов. Когда настоящий виски вернется на Землю, владельцам токенов передадут бутылки. Если же с ним что-нибудь случится, то деньги вернут.



В 2019 году компания Space Cargo Unlimited, занимающаяся биологическими исследованиями в условиях микрогравитации, отправила 12 бутылок вина на Международную космическую станцию . Ученые хотели понять, как на напиток окажут влияние микрогравитация и повышенная радиация, а также как изменится процесс созревания и старения напитка в космических условиях.



Дегустаторы констатировали, что в вине раскрылось “больше цветочных тонов”. К тому же оно за 14 месяцев созрело так, что стало старше на три года чем то вино, которое хранилось на Земле.