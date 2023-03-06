



Космическая похоронная компания отправит ДНК четырех президентов США в космос

Техасская компания Celestis, специализирующаяся на космических похоронах, собирается отправить в космос ДНК четырех бывших президентов США. Компания объявила об этом 20 февраля в своем блоге, заявив, что добавит символические останки Джорджа Вашингтона, Дуайта Д. Эйзенхауэра, Джона Ф. Кеннеди и Рональда Рейгана к предстоящему полету Enterprise Flight в дальний космос, стартующий 4 мая 2023 года.



На борту также будут кремированные останки и образцы ДНК некоторых мировых звезд. Celestis сообщила в своем блоге, что они отправляют образцы волос из коллекции Луи Машро.



“Образцы волос из коллекции Луи Машро, вместе с соответствующими сертификатами подлинности, были подарены компании анонимным донором для участия в миссии”, – сообщила Celestis. “Миссия Celestis – помочь человеческому развитию по всей Солнечной системе.



Ожидается, что Enterprise Flight пролетит где-то 150–300 миллионов километров в космос, за пределы системы Земля-Луна.

