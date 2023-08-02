



Кошка без передних зубов стала звездой соцсетей

В соцсетях активно обсуждают кошку по имени Прешес (Precious), которая после потери передних зубов навсегда осталась со "сварливым" выражением лица.



По данным издания Newsweek, этой кошке всего два года. Она прожила всю свою жизнь в DMV — округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии — со своей владелицей Мэри Кейт. Популярность пришла к ней после того, как сестра Мэри Кейт опубликовала фото любимицы в Reddit.



"Кошка моей сестры потеряла верхние клыки, и теперь это ее постоянное выражение лица", – подписала она публикацию. Фотография Прешес сразу собрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев.



Владелица животного рассказала журналистам, что кошка потеряла зубы, когда играла.



"Ей нравится бегать и скользить по стенам и мебели. Потеря зубов нисколько не повлияла на ее жизнь. Ветеринар сказал, что если это не повлияло на ее жизнь, то она чувствует себя хорошо без них, и сказал, что ничего страшного", – поделилась Мэри Кейт



Потеря передних зубов серьезно не повлияла на Прешес. Хотя ее верхняя губа теперь часто застревает на нижних зубах, это не создает для нее других проблем в ее повседневной жизни.







