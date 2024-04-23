



Королевский эксперт рассказал, как проходит выздоровление принцессы Кэтрин

Процесс выздоровления принцессы Уэльской Кэтрин, которая лечится от рака, проходит хорошо.



Об этом сообщает Еxpress.co.uk со ссылкой на королевского эксперта Ричарда Фицуильямса.



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По его словам, о выздоровлении Кейт Миддлтон свидетельствуют публичные выходые ее мужа, принца Уильяма. Недавно он посетил благотворительную организацию перераспределению продуктов питания, молодежный центр в Санбери-он-Темз, поминальную службу и даже выбрался с сыном Джорджем на футбольный матч.



По мнению эксперта, целью его выхода в свет является желание показать миру, что все хорошо.



"Члены королевской семьи осознают, что каждое их действие так или иначе посылает сообщение. Это был не просто вопрос появления с Джорджем на приятном мероприятии. Речь шла о том, чтобы послать сигнал о том, что все идет как обычно - насколько это было разумно ожидать. Если бы Кэтрин была там, это было бы фантастически, но никто этого не ожидает", - пояснил он.