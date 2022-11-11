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Король Великобритании открыл первую посмертную статую Елизаветы II
11.11.2022 12:52 Ольга Белозерова

Король Великобритании открыл первую посмертную статую Елизаветы II

Король Карл III открыл первую посмертную статую своей мамы, королевы Елизаветы II.

Новая скульптура в английском городе Йорк была открыта на этой неделе возле Йоркского собора, крупнейшего готического собора в Великобритании, сообщает CNN.

В своем речи британский король отметил, что статуя была задумана "как празднование платинового юбилея королевы". 

"Теперь статуя открыта в ее память, как дань уважения жизни, посвященной исключительному служению и преданности", - заявил Карл III.

Первая посмертная статуя Елизаветы II была спроектирована и вырезана каменщиком Йоркского собора Ричардом Боссонсом. Статуя имеет высоту чуть более шести с половиной футов (около 2 метров) и весит около 4000 фунтов (около 1814 килограммов).

Скульптура изображает покойную королеву в мантии с подвязками, увенчанную государственной диадемой Георга IV, держащую державу и скипетр - символы ее роли главы церкви и государства.

 

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