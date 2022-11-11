Король Великобритании открыл первую посмертную статую Елизаветы II
Король Карл III открыл первую посмертную статую своей мамы, королевы Елизаветы II.
Новая скульптура в английском городе Йорк была открыта на этой неделе возле Йоркского собора, крупнейшего готического собора в Великобритании, сообщает CNN.
В своем речи британский король отметил, что статуя была задумана "как празднование платинового юбилея королевы".
"Теперь статуя открыта в ее память, как дань уважения жизни, посвященной исключительному служению и преданности", - заявил Карл III.
Первая посмертная статуя Елизаветы II была спроектирована и вырезана каменщиком Йоркского собора Ричардом Боссонсом. Статуя имеет высоту чуть более шести с половиной футов (около 2 метров) и весит около 4000 фунтов (около 1814 килограммов).
Скульптура изображает покойную королеву в мантии с подвязками, увенчанную государственной диадемой Георга IV, держащую державу и скипетр - символы ее роли главы церкви и государства.
Queen Elizabeth II statue at York Minster, unveiled today by King Charles III 👑 pic.twitter.com/R1tEhiCcpZ— Charlie ♔ (@notaroyalexpert) November 9, 2022