



Король Великобритании Чарльз III встретился с украинскими беженцами

Король Великобритании Чарльз III встретился с семьями беженцев из Украины, Афганистана и Сирии, которые живут в шотландском городе Абердин, сообщает BBC.



Абердин принял около 1000 украинских беженцев, но имеет возможность принять еще больше.



На приеме в городском совете король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и о некоторых проблемах, с которыми они столкнулись.



34-летняя жительница Киева Ирина Скворцова назвала встречу с королем большой честью. Бывшая туроператор сбежала из Киева после российского вторжения и сейчас работает в пункте временного размещения беженцев, который предоставляет им жилье в чрезвычайных ситуациях.



"Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки с предыдущей работы и опыт могут быть полезными. Я хочу сделать что-то хорошее", – сказала она.



