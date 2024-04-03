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Король Карл сожалеет о том, как воспитал сына
03.04.2024 12:50 Алина Груднева

Король Карл сожалеет о том, как воспитал сына

Король Великобритании Карл III недоволен тем, как воспитал младшего сына, принца Гарри.

По данным The Mirror, такое заявление сделала королевский биограф Ингрид Сьюард.

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По ее словам, монарх всю свою жизнь придерживался свободного стиля в воспитании своих детей, как того хотела его покойная супруга принцесса Диана. Теперь он из-за этого сожалеет.

"Диана позволяла им делать более или менее то, что они хотели, что было очень модно в те дни. Тогда позволяли детям просто заниматься своими делами. Я думаю, Чарльз сожалеет, что не был немного строже, потому что это могло бы дать обоим мальчикам больше границ", — отметила Ингрид.

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