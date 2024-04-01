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Король Карл III впервые вышел в свет после объявления о раке: фото и видео
01.04.2024 00:25 Алина Груднева

Король Карл III впервые вышел в свет после объявления о раке: фото и видео

Король Великобритании Карл III совершил свой первый официальный выход в свет после объявления о раке.

Он посетил пасхальную службу в Виндзоре вместе с королевой-консорт Камиллой.

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Монарх улыбался и махал публике рукой. В британских СМИ предполагают, что его появление на мероприятии является попыткой успокоить общественность на фоне того, что онкологию обнаружили еще и у принцессы Уэльской Кэтрин.

Что примечательно, ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон на службе в Винздоре не было. Архиепископ во время проповеди призвал помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

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