Король Карл III впервые вышел в свет после объявления о раке: фото и видео

Король Великобритании Карл III совершил свой первый официальный выход в свет после объявления о раке.



Он посетил пасхальную службу в Виндзоре вместе с королевой-консорт Камиллой.



Монарх улыбался и махал публике рукой. В британских СМИ предполагают, что его появление на мероприятии является попыткой успокоить общественность на фоне того, что онкологию обнаружили еще и у принцессы Уэльской Кэтрин.



Что примечательно, ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон на службе в Винздоре не было. Архиепископ во время проповеди призвал помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

Britain's King Charles III attended Easter service in Windsor this morning



This was the King's first public appearance since he was diagnosed with cancer in February. pic.twitter.com/uy5oMys6RT