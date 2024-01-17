



Король Карл будет госпитализирован: названа причина

На следующей неделе будет госпитализирован король Великобритании Карл III.



По данным ВВС, об этом сообщили в Букингемском дворце.



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Уточняется, что королю будут проводить коррекционную процедуру в рамках лечения простаты. Все публичные его выступления будут отложены.



"Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением от увеличенной простаты", -сказано в заявлении.