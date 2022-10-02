



Координаторы службы безопасности по всей стране объявили всеобщую забастовку

Более 300 координаторов по вопросам безопасности направили письмо министру обороны Бени Ганцу, в котором объявили всеобщую забастовку в связи с ситуацией с безопасностью.



"Нынешняя реальность безопасности и отсутствие условий, на которые мы имеем право, не позволяют нам должным образом поддерживать безопасность граждан", — написали координаторы безопасности.



Координаторы по безопасности (РАВШАЦ) обычно отвечают за группу быстрого реагирования поселений и за решение всех вопросов связанных с безопасностью поселения.

