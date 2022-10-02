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Координаторы службы безопасности по всей стране объявили всеобщую забастовку
02.10.2022 21:57 Евгения Маркова

Координаторы службы безопасности по всей стране объявили всеобщую забастовку

Более 300 координаторов по вопросам безопасности направили письмо министру обороны Бени Ганцу, в котором объявили всеобщую забастовку в связи с ситуацией с безопасностью.

"Нынешняя реальность безопасности и отсутствие условий, на которые мы имеем право, не позволяют нам должным образом поддерживать безопасность граждан", — написали координаторы безопасности.

Координаторы по безопасности (РАВШАЦ) обычно отвечают за группу быстрого реагирования поселений и за решение всех вопросов связанных с безопасностью поселения. 
 

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