



Компания Meta начинает последний раунд увольнений

Meta Platforms Inc в среду начала проводить последнюю партию увольнений, состоящую из трех частей, в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 000 сотрудников.



Meta в начале этого года стала первой компанией "Большого технологического сектора", объявившей о втором раунде массовых увольнений, после того как осенью она уволила более 11 000 сотрудников. В результате сокращений численность персонала компании снизилась до уровня середины 2021 года.



Несколько сотрудников, работающих в таких командах, как маркетинг, рекрутинг, инжиниринг и корпоративные коммуникации, в среду сообщили в LinkedIn о своем увольнении.



В целом, сокращения в наибольшей степени затронули неинженерные должности, что усиливает главенство тех, кто пишет код в Meta. В марте Цукерберг пообещал провести "существенную" реструктуризацию бизнес-команд и вернуться к "более оптимальному соотношению инженеров и других должностей".



Около 4000 сотрудников потеряли работу в результате апрельских увольнений, сказал Цукерберг во время общего собрания.



Компания заявила в среду, что последние сокращения, скорее всего, затронут около 490 сотрудников в ее международной штаб-квартире в Дублине, или почти 20% ирландского персонала.



Увольнения в Meta последовали за месяцами ослабления роста доходов на фоне высокой инфляции и отката цифровой рекламы после пандемического бума.