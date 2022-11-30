



Компания DotBig – вся правда о брокере и преимущества сотрудничества

DotBig Ltd – это международная брокерская компания, которая предлагает клиентам универсальные инструменты для торговли широким спектром активов. В частности, компания открывает доступ к ценным бумагам, криптовалютам, акциям и другими видами активов. Клиенты могут торговать на Forex и других рынках. Отдельно стоит обратить внимание на возможность делать портфельные и венчурные инвестиции.

У компании DotBig достаточно удобный сайт с интуитивно понятным интерфейсом, с поддержкой нескольких языков, включая русский. Если вы новичок в онлайн-трейдинге, ДотБиг предоставляет учебные пособия и личного консультанта. Более опытные трейдеры могут обзавестись Вип-аккаунтом, чтобы получить доступ к огромному списку преимуществ торговли. Подробный обзор DotBig поможет вам ознакомиться с функционалом сайта, его плюсами и минусами, а также получить ответ на главный вопрос – стоит ли сотрудничать с этим брокером. Оставленные другими пользователями DotBig отзывы дают более полную и емкую оценку.

Финансовые инструменты



Трейдеры имеют доступ к широкому спектру торговых инструментов. Клиенты могут работать с валютными активами, фондовым рынком, индексами, ETF и CFD. Также на платформе предоставлен широкий выбор пар как фиатных государственных валют, так и криптовалют. Для всех транзакций используется единый счет.

DotBig форекс-брокер предоставляет клиентам кредитное плечо для маржинальной торговли до 1:400. Данный параметр зависит от актива, который используется для операций. Таким образом, при торговле акциями и криптовалютами стандартное кредитное плечо будет составлять 1:10. Что же касается валютных пар Forex, то кредитное плечо будет составлять 1:100 или 1:400, в зависимости от выбранных сделок. -брокер предоставляет клиентам кредитное плечо для маржинальной торговли до 1:400. Данный параметр зависит от актива, который используется для операций. Таким образом, при торговле акциями и криптовалютами стандартное кредитное плечо будет составлять 1:10. Что же касается валютных пар Forex, то кредитное плечо будет составлять 1:100 или 1:400, в зависимости от выбранных сделок. dotbig.com отзывы от клиентов компании являются прямым подтверждение этой информации.

Сервисы для онлайн-торговли



Кроме традиционной торговли активами, DotBig открывает доступ к сервисам автоматической торговли. Клиенты могут воспользоваться возможностями социальной торговли, чтобы учиться на опыте других пользователей и копировать их сделки. Также пользователи могут использовать для торговли мобильное приложение для Android и iOS устройств. Благодаря мобильному трейдингу клиенты могут работать на финансовом рынке в любом месте и в любое время.

Кроме традиционной торговли активами, DotBig открывает доступ к сервисам автоматической торговли. Клиенты могут воспользоваться возможностями социальной торговли, чтобы учиться на опыте других пользователей и копировать их сделки. Также пользователи могут использовать для торговли мобильное приложение для Android и iOS устройств. Благодаря мобильному трейдингу клиенты могут работать на финансовом рынке в любом месте и в любое время.

Пополнение и вывод средств

Для торговли на Форекс, участия в сделках и инвестирования средств необходимо пополнить свой счет минимум на 100 долларов для базовых счетов. Но прежде чем внести средства, необходимо пройти верификацию. Для пополнения поддерживаются следующие методы:

карты;

безналичные банковские переводы;

электронные кошельки;

криптовалюты.

За пополнение не взымается комиссия.

Для вывода денег с баланса в компании Дотбиг используются те же методы, но иногда операции по выводу средств облагаются комиссией, которая зависит от выбранного способа оплаты и может достигать 3,5%. В реальных отзывах о DotBig не было упоминаний про комиссии.

Плюсы/минусы брокера



Обзор dotbig показал, что существенных недостатков у брокера нет. Платформа удобна в пользовании, имеет широкий функционал, а уровень обслуживания клиентов высокий. К недостаткам брокера DotBig можно отнести только технические сбои, которые очень редко, но случаются. показал, что существенных недостатков у брокера нет. Платформа удобна в пользовании, имеет широкий функционал, а уровень обслуживания клиентов высокий. К недостаткам брокера DotBig можно отнести только технические сбои, которые очень редко, но случаются.

Отзывы о брокере на других ресурсах

Отзывы Dotbig преимущественно положительные, ознакомиться с ними можно на многих онлайн-платформах, форумах или посмотреть



«Ставлю 5* за сам саппорт. Всегда на связи! я даже после 10 вечера дозваниваюсь. Можно торговать с личным менеджером. У меня больше прибыльных сделок, если через него выбирать. Еще брокеру плюс за нормальный вывод. За 9 мес. ни разу не было проблем.»

преимущественно положительные, ознакомиться с ними можно на многих онлайн-платформах, форумах или посмотреть видео . Дотбиг пользуется популярностью как среди экспертов, так и среди новичков. Каждый клиент получает выгодные условия, может рассчитывать на защиту данных и возможность торговать популярными активами, в том числе криптовалютами. Но больше всего пользователи обращают внимание на оперативную службу поддержку:«Ставлю 5* за сам саппорт. Всегда на связи! я даже после 10 вечера дозваниваюсь. Можно торговать с личным менеджером. У меня больше прибыльных сделок, если через него выбирать. Еще брокеру плюс за нормальный вывод. За 9 мес. ни разу не было проблем.»

Гарантия безопасности с DotBig



Брокер защищает данные своих клиентов, используя технологию KYC и стандарты шифрования SSL с поддержкой 128-битного цифрового сертификата.

Обзор личного кабинета



Официальный сайт dotbig.com предлагает посетителям простой и удобный торговый инструментарий. В верхней части экрана находятся индикаторы состояния счета клиента, кнопки для пополнения баланса, обращения в службу поддержки, выбора языка и входа в личный кабинет. На главном экране находится график котировок выбранных активов.

Выводы