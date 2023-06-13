



Китайская авиакомпания ввела ограничения по весу стюардесс для допуска к работе

После того, как на прошлой неделе новозеландская авиакомпания объявила , что будет взвешивать своих пассажиров перед взлетом, китайская авиакомпания Yinan Airlines, одна из крупнейших в стране, вчера, в понедельник, заявила, что она будет контролировать вес своих бортпроводников.



"Наш стандарт определяется соотношением среднего веса человека и в соответствии с диапазоном здорового веса членов экипажа. Мы делаем это, чтобы оценить, что наши сотрудники здоровы, имеют хорошую физическую форму и осанку, чтобы поощрять привычки здорового образа жизни и поддерживать профессиональный имидж. Это было сделано не для того, чтобы отстранить некоторых бортпроводников, как сообщалось в СМИ", говорится в заявлении компании.



Согласно новым правилам, бортпроводник должен весить до 48 килограммов при росте до 1,58 метра, среднего роста китаянки. Стюардессы, которые весят до 5% больше необходимого, будут проходить контроль веса ежемесячно, а тех, кто весит на 10% больше необходимого, немедленно отстранят от работы.

