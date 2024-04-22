



Киркоров припомнил Галкину, как тот увел у него Пугачеву

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров припомнил юмористу Максиму Галкину, как тот увел у него примадонну Аллу Пугачеву.



Его слова цитируют российские СМИ.



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По словам Киркорова, он чувствовал себя "рогоносцем" несколько лет.



"Он начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", - пожаловался Киркоров.



По словам артиста, он не держит зла на Аллу Борисовну. Киркоров отметил, что примадонна нашла настоящую вторую половинку.