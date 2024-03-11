



Киркоров изменил смысл “Песенки про пять минут”

Филипп Киркоров вышел на сцену, как всегда, казалось бы в привычном павлиньем образе - блестящий золотом халат в пол, и сказал, что знает, что “все пришли ради этого”. И скинул халат.



“Заход не в ту дверь” крепко “припечатал” Филиппа. От блестящей птички, только перья полетели. Остался Киркоров стоять, одетый глухо во все черное. А потом раздалась знакомая мелодия. Многие из нас знают песню, которую пела юная Людмила Марковна Гурченко в фильме “Карнавальная ночь” - это “Песенка про пять минут”. Ну, и вот, послушайте, что из этого вышло. Это смешно, безусловно. Но очень грустно.







