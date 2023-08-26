



Кино не будет: В Риме со съемочной площадки сбежали слон и жираф – видео

Сеть рассмешил ролик, показавший, как со съемочной площадки Cinecittà в Риме сбегают жираф и слон, а за животными гоняются члены съемочной группы и актеры.



Пользователи провели аналогию с мультфильмом "Мадагаскар".



"Мелман и Глория на пути к свободе", "Почему я не вижу пингвинов?" – шутят пользователи.



Правда, некоторые обеспокоены судьбой животных и тем, что они делали на площадке. Людей возмущает то, что Итальянский национальный совет по защите животных (ENPA) никак не комментирует инцидент.