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Кино не будет: В Риме со съемочной площадки сбежали слон и жираф – видео
26.08.2023 14:20 Евгения Маркова

Кино не будет: В Риме со съемочной площадки сбежали слон и жираф – видео

Сеть рассмешил ролик, показавший, как со съемочной площадки Cinecittà в Риме сбегают жираф и слон, а за животными гоняются члены съемочной группы и актеры. 

Пользователи провели аналогию с мультфильмом "Мадагаскар".

"Мелман и Глория на пути к свободе", "Почему я не вижу пингвинов?" – шутят пользователи.

Правда, некоторые обеспокоены судьбой животных и тем, что они делали на площадке. Людей возмущает то, что Итальянский национальный совет по защите животных (ENPA) никак не комментирует инцидент. 

 

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