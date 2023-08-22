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Ким Кардашьян выглядит неузнаваемой в новом трейлере Американской истории ужасов
22.08.2023 14:02 Ирина Демьянова

Ким Кардашьян выглядит неузнаваемой в новом трейлере Американской истории ужасов

Вышел тизер нового сезона “Американской истории ужасов: Деликатный”, в котором знаменитость изменилась до неузнаваемости, пишет The Sun.

В 12-м сезоне снимались Эмма Робертс , Кара Делевинь и Ким Кардашьян.

В трейлере , опубликованном в Instagram, слышна жуткая версия Rockabye Baby, в то время как Эмма, Кара и Ким с бледной кожей, белыми волосами, круглыми очками, длинными ресницами и ярко-красными губами демонстрируют синхронные движения в танце.

Героиня Эммы в сериале беременна, и в трейлере она представлена кричащей и убегающей от женщин, ползающих по стенам.

Кара жутко улыбается на камеру, держа в ней шприц с маленькими пауками.

В темной комнате Ким развернулась, держась за свой, казалось бы, беременный живот, который оказался телом большого паука.

В конце трейлера Ким была окружена синхронными танцорами, держащими гигантскую паутину со знаменитостью посередине.

Премьера нового сезона состоится 20 сентября.

  Ким Кардашьян выглядела неузнаваемо в новом трейлере «Американской истории ужасов: Нежная»

 

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