



Ким Кардашьян выглядит неузнаваемой в новом трейлере Американской истории ужасов

Вышел тизер нового сезона “Американской истории ужасов: Деликатный”, в котором знаменитость изменилась до неузнаваемости, пишет The Sun.



В 12-м сезоне снимались Эмма Робертс , Кара Делевинь и Ким Кардашьян.



В трейлере , опубликованном в Instagram, слышна жуткая версия Rockabye Baby, в то время как Эмма, Кара и Ким с бледной кожей, белыми волосами, круглыми очками, длинными ресницами и ярко-красными губами демонстрируют синхронные движения в танце.



Героиня Эммы в сериале беременна, и в трейлере она представлена кричащей и убегающей от женщин, ползающих по стенам.



Кара жутко улыбается на камеру, держа в ней шприц с маленькими пауками.



В темной комнате Ким развернулась, держась за свой, казалось бы, беременный живот, который оказался телом большого паука.



В конце трейлера Ким была окружена синхронными танцорами, держащими гигантскую паутину со знаменитостью посередине.



Премьера нового сезона состоится 20 сентября.



