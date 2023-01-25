



Ким Кардашьян стала объектом обожания сталкера

Теледива и светская львица Ким Кардашьян стала объектом обожания сталкера, который везде ее преследует.



По данным TMZ, знаменитость подала в суд на мужчину и добилась получения временного приказа, запрещающего к ней приближаться.



По словам Ким, обожатель неоднократно караулил ее возле дома, называл ее женой и даже подарил бриллиантовое кольцо и ключи от номера в гостинице.



Помешанным на ней воздыхателем оказался некий Джомони Виктор Зиглер. По данным издания, он размещал в соцсетях сообщения откровенного содержания относительно Кардашьян.



Утверждается, что 28-летний мужчина имеет криминальное прошлое. В частности, он привлекался за незаконное хранение оружия и угрозы.