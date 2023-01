Ким Кардашьян спустила на перекраску своих авто $1 млн

Светская львица Ким Кардашьян потратила 100 тысяч долларов на покраску своей коллекции автомобилей стоимостью 1 миллион долларов.



В частности, она решила покрасить весь свой автопарк в цвет Ghost Grey.





