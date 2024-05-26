



Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Принцесса Уэльская Кэтрин, вероятно, не появится на публике до конца года из-за лечения от рака.



Такое мнение выразили люди из королевского окружения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кейт Миддлтон привыкла принимать участие в публичных мероприятиях, но теперь вынуждена проводить дни взаперти. Говорят, что королевская семья переживает тяжелые времена.



Как уже сообщалось, у принцессы есть побочные эффекты от лечения. Ее тошнит, у нее начали выпадать волосы, крошатся зубы.



"Дневник Кейт пуст на предстоящий год. Ничего не запланировано. Она, вероятно, не появится на публике до конца года. Самое главное для нее сейчас - избегать всего, что может вызвать у нее беспокойство или стресс", - сказал источник.