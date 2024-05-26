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Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года
26.05.2024 09:15 Алина Груднева

Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Принцесса Уэльская Кэтрин, вероятно, не появится на публике до конца года из-за лечения от рака.

Такое мнение выразили люди из королевского окружения.

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Кейт Миддлтон привыкла принимать участие в публичных мероприятиях, но теперь вынуждена проводить дни взаперти. Говорят, что королевская семья переживает тяжелые времена.

Как уже сообщалось, у принцессы есть побочные эффекты от лечения. Ее тошнит, у нее начали выпадать волосы, крошатся зубы.

"Дневник Кейт пуст на предстоящий год. Ничего не запланировано. Она, вероятно, не появится на публике до конца года. Самое главное для нее сейчас - избегать всего, что может вызвать у нее беспокойство или стресс", - сказал источник.

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