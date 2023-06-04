



Каждый четвертый европеец придерживается антисемитских взглядов – исследование

Новое исследование ADL показало, что примерно каждый четвертый житель европейских стран, опрошенных в в 2023 году, придерживается антисемитских взглядов. В Восточной Европе показатели индекса антисемитизма значительно снизились в Украине (с 46% до 29%), Польше (с 48% до 35%), Венгрии (с 42% до 37%) и России (с 31% до 26%). Тем не менее, общие антисемитские настроения в Восточной Европе остаются выше, чем в Западной Европе, превышая уровень каждого третьего респондента в Венгрии и Польше.



Европейское исследование Антидиффамационной лиги является последней частью рейтинга ADL Global 100: An Index of Antisemitism, впервые проведенного в 2014 году и являющегося самым масштабным из когда-либо проводившихся опросов о глобальных антисемитских настроениях, охватывающих 102 страны и территории. Эти статистические данные впечатляют, поскольку они показывают, что, несмотря на некоторый прогресс в снижении антисемитских настроений в некоторых странах, антисемитизм остается глубоко укоренившейся проблемой во всей Европе. Тот факт, что каждый четвертый опрошенный житель европейских стран придерживается антисемитских взглядов, является тревожной статистикой, которая подчеркивает необходимость продолжения усилий по борьбе с антисемитизмом.



Новое исследование показало, что некоторые из наиболее стойких антиеврейских стереотипов глубоко укоренились в 10 европейских странах. Опрос также показал, что каждый третий респондент в шести странах Западной Европы считает, что евреи более лояльны к Израилю, чем к своим родным странам. В Испании каждый четвертый человек верит в классические антисемитские стереотипы, особенно в представления о деньгах и евреях, контролирующих правительство.



Как и в предыдущих опросах, среди шести опрошенных стран Западной Европы Испания остается страной с самым высоким уровнем антисемитских настроений, где 26 процентов населения придерживаются широко выраженных антисемитских убеждений, за ней следуют Бельгия (24 процента), Франция (17 процентов), Германия (12 процентов) и Великобритания (10 процентов). В Нидерландах самый низкий показатель индекса антисемитизма среди 10 опрошенных стран: всего 6% опрошенных придерживаются антисемитских взглядов.



В Восточной Европе антисемитские настроения еще более прочно укоренились. Несмотря на небольшое снижение, уровень антисемитских убеждений по-прежнему высок в Венгрии (37 процентов), Польше (35 процентов) и России (26 процентов). Наибольшее снижение ненавистнического отношения к евреям было зафиксировано на Украине, где антисемитские настроения упали с рекордно высокого уровня в 46 процентов в 2019 году до 29 процентов в 2023 году, что, возможно, отчасти было вызвано популярностью президента Владимира Зеленского.



“Резкое снижение антисемитских настроений в Украине, по-видимому, связано с популярностью президента Зеленского, который гордится тем, что является евреем, и публично заявляет о своем происхождении”, – пояснил в своем заявлении генеральный директор и национальный директор ADL Джонатан Гринблатт. “Хотя результаты опроса не затрагивают напрямую вопросы причинно-следственной связи, нет никаких сомнений в том, что наличие президента-еврея, которого хвалят за его реакцию на российскую агрессию, похоже, повлияло на восприятие евреев среди простых украинских граждан”.



Другие ключевые результаты исследования European Global 100:

Россия и Испания возглавили список стран с наибольшим населением, верящим в классические антисемитские клише. В России почти 30 миллионов человек из 115-миллионного взрослого населения придерживаются классических антисемитских убеждений. В Испании 10 миллионов человек из 39 миллионов взрослого населения придерживаются антисемитских убеждений.

В Западной Европе троп двойной лояльности является наиболее распространенным антисемитским стереотипом, поскольку широкие слои населения считают, что евреи более лояльны к Израилю, чем к своей стране. Более половины испанцев (56 процентов) считают, что это утверждение “вероятно верно”, как и 46 процентов в Бельгии, 38 процентов в Нидерландах, 37 процентов во Франции и 34 процента в Великобритании.

В Восточной Европе идея “двойной лояльности” еще более распространена – 62% в Польше согласны с этим, 48% в Венгрии, 38% в Украине и 36% в России.

Осведомленность о Холокосте практически одинакова в Европе, но отрицание Холокоста заметно выше в Восточной Европе. В Венгрии и Украине 19 процентов опрошенных согласны с утверждением, что “Холокост – это миф, и его не было”, или говорят, что количество погибших евреев “сильно преувеличено”.

В России и Польше отрицающих Холокост было 17% и 15% соответственно. Германия и Нидерланды заняли самые низкие позиции по отрицанию Холокоста – 5% и 4% соответственно.

Даже в странах, где антисемитизм невысок, вера во вредные стереотипы о евреях все еще тревожно высока. В Нидерландах, у которых самый низкий показатель индекса – 6%, 18 процентов опрошенных согласны с тем, что “евреи обладают слишком большой властью в деловом мире”, а 38 процентов считают, что “евреи более лояльны к Израилю, чем к этой стране”. То же самое было и во Франции, где 28% говорят, что евреи имеют слишком большую власть в бизнесе, а 37% верят в “двойную лояльность”.Опрос показал, что более высокая озабоченность насилием со стороны правых коррелирует с более низким уровнем антисемитизма в Европе. Страны, которые больше обеспокоены насилием со стороны ультраправых (Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания), как правило, имеют более низкие показатели индекса антисемитизма, чем страны, которые меньше беспокоятся об этом (Венгрия, Польша и Испания). Опрос показал, что большинство европейцев отвергают использование BDS в качестве тактики для изоляции Государства Израиль. Хотя многие в странах Западной Европы говорят, что больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам, поддержка бойкота Израиля была крайне низкой.Для этого выпуска было опрошено более 6500 взрослых граждан Европы в период с 8 ноября 2022 г. по 30 января 2023 г.