



Канье Уэст вывел жену в свет в прозрачном дождевике на голое тело

Одиозный рэпер Канье Уэст в очередной раз "оголил" свою супругу Бьянку Цензори на улице.



В этот раз она отправилась с мужем в студию звукозаписи в Лос-Анджелесе в прозрачном дождивике на голое тело, прикрыв пикантные места полосками.



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Что примечательно, сам рэпер полностью закрывает свое тело одеждой. Он даже не показывает своего лица, скрывая его под маской.



Несмотря на крайне откровенный наряд, через который было все видно, Бьянка держалась уверенно и спокойно на публике.

