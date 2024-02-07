Новости » Life Style
Канье Уэст вывел жену в свет в прозрачном дождевике на голое тело
07.02.2024 00:25 Алина Груднева

Канье Уэст вывел жену в свет в прозрачном дождевике на голое тело

Одиозный рэпер Канье Уэст в очередной раз "оголил" свою супругу Бьянку Цензори на улице.

В этот раз она отправилась с мужем в студию звукозаписи в Лос-Анджелесе в прозрачном дождивике на голое тело, прикрыв пикантные места полосками.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Что примечательно, сам рэпер полностью закрывает свое тело одеждой. Он даже не показывает своего лица, скрывая его под маской.

Несмотря на крайне откровенный наряд, через который было все видно, Бьянка держалась уверенно и спокойно на публике.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы