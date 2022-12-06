



Канье Уэст призвал евреев "простить Гитлера"

Рэпер Канье Уэст встал на защиту лидера нацистов Адольфа Гитлера в разговоре с основателем Proud Boys Гэвином Макиннесом.



В ходе беседы Уэст призвал евреев "простить Гитлера". Об этом сообщает Jerusalem Post.



Уэст подчеркнул свою позицию, что евреи не могут говорить ему, кого он может и не может любить, и добавил, что они "не могут навязывать свою боль всем остальным".



"Евреи, простите сегодня Гитлера. Отпустите. Отпустите. Перестаньте пытаться навязать это другим людям", - заявил рэпер.