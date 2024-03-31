



Какие страны не переходят на зимнее и летнее время

На этой неделе, многие страны мира перешли на летнее время. Однако есть государства или штаты, в которых отсутствует такая практика.



Это:



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Страны Африки, Беларусь, Россия, Исландия, Южная Корея, Северная Корея, Вьетнам, Афганистан, Индия, Сингапур, Филиппины, Китай, Япония, некоторые среднеазиатские республики бывшего СССР, Панама, Гватемала, Венесуэла, Никарагуа, Колумбия, Эквадор, а также некоторые штаты США и Австралии.

