



К Алену Делону внезапно нагрянули с обысками

В загородный дом к легендарному французскому актеру Алену Делону внезапно нагрянули с обысками.



По данным BBC, это произошло после доноса в полицию от служащего суда, который заметил у знаменитости оружие в здании.



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В итоге, в ходе обысков у Делона нашли 72 единицы огнестрельного оружия и более чем три тысячи патронов. Все находки были конфискованы, поскольку актер не имел разрешения на владение оружием.



Что примечательно, в прошлом месяце суд по опеке постановил передать Алена Делона под юридическую защиту. Ему запретили продавать крупные активы. Также адвокат должен помогать знаменитости в принятии медицинских решений или в выборе врачей.