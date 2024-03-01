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К Алену Делону внезапно нагрянули с обысками
01.03.2024 05:45 Алина Груднева

К Алену Делону внезапно нагрянули с обысками

В загородный дом к легендарному французскому актеру Алену Делону внезапно нагрянули с обысками.

По данным BBC, это произошло после доноса в полицию от служащего суда, который заметил у знаменитости оружие в здании.

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В итоге, в ходе обысков у Делона нашли 72 единицы огнестрельного оружия и более чем три тысячи патронов. Все находки были конфискованы, поскольку актер не имел разрешения на владение оружием.

Что примечательно, в прошлом месяце суд по опеке постановил передать Алена Делона под юридическую защиту. Ему запретили продавать крупные активы. Также адвокат должен помогать знаменитости в принятии медицинских решений или в выборе врачей.

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