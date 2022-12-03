



Израильский профессор: раз в неделю я хочу кого-то зарезать на переходе

Профессор психологии Йорам Йоваль выступил в шоу "Офра и Берко", посвященному всплеску насилия в израильском обществе.



Специалисту задали вопрос: “Профессор, ударить ножом человека на пешеходном переходе - это воспитание?”



Профессор ответил: "Это проблема тормозов. Все мужчины - тикающие бомбы"



- “Я не согласен с вашими словами. Не все мужчины склонны к насилию”.



"Я буду говорить только о себе. По крайней мере, раз в неделю мне хочется ударить ножом человека на переходе. Я никогда никого не зарезал, и не буду этого делать, потому что я порядочный человек и понимаю, что там семья, и что они этого не заслуживают. Еще не родился тот человек, который заставит меня это сделать, я контролирую, большинство из нас контролируют себя".



- “Может быть, вы сами нуждаетесь в психологическом лечении?”



"У меня есть удостоверение психиатра. Фрейд понял нечто важное о человеческой природе, между порядочным человеком и преступником, порядочный человек сдерживается - и это то, что у нас нарушено. Сдержанность".



Остальную часть своего выступления профессор посвятил нападкам на депутата Итамара Бен-Гвира, который “хочет установить контроль над полицией, а потом - и над всем остальным”.