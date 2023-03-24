



Израильский актер сорвался с 15-метровой высоты на Сейшелах

Израильский актер и фотомодель Майкл Марио Льюис сорвался с 15-метрового водопада на Сейшельских островах.



Об этом сообщает Israel Hayom.



По данным издания, пострадавший актер перенес серию экстренных операций.



Он отправился на фотосессию на Сейшелы, в ходе которой сорвался с высоты на камни. Льюиса сразу же доставили в местную больницу.

Врачи выяснили, что у него сломан нос, раздроблены кости на руке, сломаны кости таз. Также были диагностированы другие травмы.Утром, 24 марта, он был переведен в госпиталь Тель-а-Шомер в Израиле для дальнейшего лечения. Ожидется, что в ближайшие дни ему проведут еще одну операцию, после чего его ждет реабилитация.